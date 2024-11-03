الاتحاد الإفريقي يشيد بالانتخابات والانتقال الديمقراطي السلس في بوتسوانا

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أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بحكومة وشعب بوتسوانا على إجراء انتخابات عامة سلمية وشفافة وذات مصداقية في 30 أكتوبر 2024.

وأعرب موسى فقي - في بيان للمفوضية الإفريقية اليوم /الأحد/- عن سعادته بأن بوتسوانا تظل رائدة في الديمقراطية الإفريقية، معززًة الحوكمة الديمقراطية من خلال الانتخابات المنتظمة منذ الإستقلال في سبتمبر 1966.



وهنأ رئيس المفوضية الرئيس الجديد المنتخب، دوما بوكو، زعيم ائتلاف "المظلة من أجل التغيير الديمقراطي"، على فوزه الباهر، كما أثنى على رئيس بتسوانا السابق موكجويتسي ماسيسي، لقيادته المميزة وتنازله بروح رياضية، وضمان انتقال سلس للسلطة قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.



وأشاد رئيس المفوضية أيضًا بشعب بوتسوانا وجميع المشاركين في العملية الانتخابية لإيمانهم القوي بالديمقراطية، معربا في الوقت نفسه، عن تقديره للرئيس النيجيري السابق، جودلاك جوناثان، على قيادته الفعالة لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي.



وأكد رئيس المفوضية إلتزام الاتحاد الإفريقي بدعم تنفيذ أجندة 2063، التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية الدستورية والحكم الشامل في الدول الأعضاء.