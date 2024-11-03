إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى الحشيش والهيدرو بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة 4 عاطلين، لمحكمة الجنايات ، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيدرو.

اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمضبوطات، وكشفوا عن مصدر الحصول عليها، وذكروا أنهم كانوا يستعدون لترويجها بين عملائهم من تجار المواد المخدرة ومتعاطيها.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط 4 عاطلين، لـ"3 منهم معلومات جنائية"، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لترويج كمية كبيرة منها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.