اليوم السابع
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أول نائبة بالكونجرس من أصل فلسطينى تمتنع عن تأييد "هاريس" لمواقفها بشأن غزة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 02:57 ص
أول نائبة بالكونجرس من أصل فلسطينى تمتنع عن تأييد "هاريس" لمواقفها بشأن غزة رشيدة طليب
أحمد علوى

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امتنعت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب عن تأييد مرشحة حزبها في انتخابات الرئاسة ونائبة الرئيس كامالا هاريس خلال تجمع نقابي في ميشيجان، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي يُنتظر أن تحسم السباق الرئاسي.

وحثت طليب - وهي أول نائبة أمريكية فلسطينية في الكونجرس- الحاضرين على التصويت، لكنها ركزت في حديثها على الاقتراعات المحلية التي تجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الثلاثاء المقبل.

وقالت للمشاركين في التجمع الذي نظمه اتحاد للعاملين بصناعة السيارات في ديترويت بولاية ميشيجان مساء الجمعة: "لا تستهينوا بالقوة التي تملكونها جميعا. إنها أكبر من تلك الإعلانات وتلك اللافتات واللوحات الإعلانية".

وتابعت: "لديكم جميعا قوة أكبر لحشد الناس الذين يدركون أن علينا النضال ضد جشع الشركات في بلادنا".

وطليب هي الوحيدة التي لم تعلن تأييدها لكامالا هاريس، من بين مجموعة النائبات اليساريات الأربع بالحزب الديمقراطي التي تعرف باسم "سكواد".

وقد انتقدت النائبة الأمريكية الفلسطينية موقف الديمقراطيين بشأن الحرب على غزة، ولا سيما بعدما عقد الحزب مؤتمره العام في شيكاغو في أغسطس الماضي من دون إشراك أي متحدث أميركي فلسطيني.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن امتناع طليب عن تأييد هاريس يأتي في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أن 43% من الأمريكيين المسلمين يؤيدون مرشحة حزب الخضر جيل ستاين التي طالبت بوقف الإبادة في غزة.







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