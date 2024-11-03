أكسيوس يكشف عن تحذير أمريكى مباشر لإيران: لن نستطيع ردع إسرائيل لو هاجمتم

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس جو بايدن قد حذرت إيران فى الأيام الأخيرة من شن هجوم آخر على إسرائيل، وشددت على أنها لن تستطيع كبح جماح الإسرائيليين، وفقا لمسئول أمريكى وآخر إسرائيلى سابق مطلعان على الأمر.

وقال المسئول الأمريكي: لقد أخبرنا الإيرانيين إننا لن نستطيع ردع إسرائيل، ولن نستطيع التأكد من أن الهجوم القادم سيكون محسوبا وموجه نحو أهداف محددة مثل الهجوم السابق.

وقال المسئول الأمريكى إن الرسالة تم نقلها مباشرة إلى الإيرانيين، وهو أمر لافت فى ظل حقيقة ان مثل هذه الاتصالات المباشرة نادرا ما يتم الكشف عنها. بينما قال المسئول الإسرائيلي أن رسالة تم تمريرها من واشنطن إلى طهران عبر سويسرا.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

يأتى هذا بعد تعهد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئى بالرد على الهجوم الإسرائيلى الأخير، وقوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان حتما ردا ساحقا.

ونقل أكسيوس تصريح إسماعيل كوسارى، عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيراني، السبت، إن مجلس الأمن الإيرانى قد وافق على رد، لكن دون تحديد موعده أو نطاقه. وأشار النائب إلى أن الهجوم سيتم تنفيذه بالتنسيف مع "جماعات مقاومة" أخرى فى المنطقة، وسيكون أقوى من هجوم إيران فى الأول من أكتوبر، والذى شمل 180 صاروخا باليستيا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جاين بايير قد قالت للصحفيين يوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة للغاية فى ضرورة ألا ترد إيران وانها تواصل دعم إسرائيل لو فعلوا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تحرك مدمرات دفاع صاروخى باليستية إضافية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى من طراز بى 52 تابعة للقوات الجوية الأمريكية على الشرق الأوسط.