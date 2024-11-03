أسوأ فيضانات إسبانيا منذ عقود.. 2000 شخص في عداد المفقودين مع استمرار البحث

فاطمة شوقى

أدت الأمطار الغزيرة التى دمرت منطقة فالنسيا الإسبانية ، مخلفة فيضانات معقدة ، إلى 2000 شخص فى عداد المفقودين ، وتواصل فرق الطوارئ العمل بشكل مكثف ، فى يومها الرابع من أعمال الإنقاذ وإزالة الأنقاض والمركبات التى جرفها التيار ، حسبما قالت صحيفة الدياريو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المأساة التى تجتاح إسبانيا ، أدت إلى حوالى 213 ضحية ، مع خسائر من دمار المنازل والطرق بالإضافة إلى عدد من السيارات المدمرة.

وأكد رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن السلطة التنفيذية ستوفر جميع الموارد اللازمة التي تحتاجها السلطات المحلية، وأمر بنشر 10 آلاف جندي إضافي، بما في ذلك القوات العسكرية والأمنية، لتعزيز عمليات الإنقاذ ودعم السكان المتضررين.



وبحسب سانشيز، فقد "حددت فرق الطوارئ وسجلت 211 حالة وفاة" حتى الآن، في حين تستمر العمليات للعثور على مكان وجود الأشخاص المفقودين، الذين لا يُعرف عددهم الدقيق.، وجاءت تصريحات رئيس الحكومة قبل وقت قصير من العثور على ضحايا جدد، مما رفع عدد القتلى إلى 213.



وكان وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا، قد تحدث في تقرير سابق، عن 207 قتلى بسبب عاصفة دانا ، الذي اجتاحت هذا البلد، 204 منهم في منطقة فالنسيا، الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، ولقي شخصان آخران حتفهما في كاستيا لا مانشا وواحد في الأندلس.



وقال سانشيز، في إشارة إلى الانتقادات التي تلقاها بسبب بطء الاستجابة الأولية للسلطات: "أنا أدرك أن الاستجابة لم تكن كافية وأدرك أن هناك أوجه قصور خطيرة"، وعلى وجه الخصوص، تم استجواب حكومة فالنسيا الإقليمية بسبب التأخير في إرسال تنبيهات هاتفية ، على الرغم من أن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أعلنت "حالة تأهب حمراء" في وقت مبكر من الصباح.

وقال سانشيز إن الأولوية الحالية هي تحديد الطرق المفقودة والواضحة لتسهيل عبور المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية. وتمت إزالة أكثر من 2000 مركبة وشاحنة متضررة حتى الآن، إلى جانب مئات الأطنان من الطين والحطام. بالإضافة إلى ذلك، وعد رئيس الحكومة الإسبانية باستعادة النظام في المناطق الأكثر تضررا من الكارثة.



ومع عدم وجود تأكيد رسمي لعدد المفقودين، تركت الكارثة العديد من العائلات تبحث عن إجابات. وأكد رئيس مجتمع بلنسية، كارلوس مازون، أن تقديم أرقام دقيقة سيكون سابقًا لأوانه، نظرًا لحجم المأساة وعدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وفي هذه الأثناء، يملأ المواطنون المعنيون وسائل التواصل الاجتماعي طالبين المساعدة والأخبار عن أقاربهم.



وأعطت القوات العسكرية الأولوية لإعادة فتح الطرق لتسهيل مرور الإمدادات وضمان الأمن في البلدات المتضررة. ومع وجود العديد من المركبات العالقة على الطرق ومواقف السيارات، تواجه تعبئة المساعدات الإنسانية عقبات. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت السلطات عن عمليات سطو ونهب وسط الفوضى، وقد ألقت الشرطة بالفعل القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال.



وعلى الرغم من المأساة، استجاب سكان المنطقة بتضامن مثالي. وتجمع آلاف الأشخاص، مسلحين بالمجارف والمكانس، في فالنسيا لتوصيل الإمدادات إلى البلدات المتضررة، وتجمع أكثر من 100 ألف متطوع في وسط فالنسيا للذهاب وإزالة الطين في البلدات المتضررة من المأساة.



وذكرت نائبة رئيس مجتمع فالنسيا، سوزانا كاماريرو، أنه تم خلال الساعات الماضية نقل أطنان من الغذاء والماء إلى المناطق الأكثر تضرراً. ومع ذلك، أدى انهيار البنية التحتية إلى تعقيد الجهود، مما ترك آلاف الأشخاص دون إمكانية الوصول إلى الاتصالات الأساسية.



ونظرًا للتدفق الكبير للمتطوعين، طلبت السلطات من أولئك الذين يخططون للسفر بالسيارة إلى المناطق المتضررة البقاء في منازلهم لتجنب ازدحام الطرق والسماح لخدمات الطوارئ بالمرور. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ولاية فالنسيا نشرت في الجريدة الرسمية أمرًا يقيد حركة المركبات على طرق الوصول إلى البلديات الأكثر تضرراً في مقاطعة فالنسيا، والذي سيكون ساري المفعول حتى الساعة 11:59 مساءً.

