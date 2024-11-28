تعليمات للمدارس فى حالة سقوط أمطار حفاظا على سلامة وصحة الطلاب

أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات لمديري المدارس والطلاب والمعلمين، في حالة سقوط أمطار، حفاظا علي سلامة وصحة الطلاب والعاملين بالمدارس وخاصة مع بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار كالتالى:
- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم
- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة
- التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر.
- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.
- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.
- عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو وبيارات وبالوعات مفتوحه
- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.
- قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع
- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة