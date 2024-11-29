وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 24 مسجدًا جديدًا بالمحافظات

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله، بافتتاح 24 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 27 جمادى الأولى 1446 من الهجرة، الموافق 29 من نوفمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 16 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثمانية أخرى بنظام الصيانة والتطوير.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 442 مسجدًا، من بينها 327 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و 115 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 12523 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و4 ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا:

محافظة البحيرة

شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد السيقان، قرية قافلة، مركز أبو حمص، ومسجد الإخلاص، عزبة عشماوى، قرية زاوية حمور، مركز الدلنجات، ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة الشناوى، قرية بطورس، مركز أبوحمص، ومسجد النور، عزبة غراب، مركز دمنهور، ومسجد كوم تروجى الشرقى الوسطانى، قرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، ومسجد منشية البهى، قرية صفط الحرية، مركز إيتاى البارود، وصيانة مسجد مقلد، عزبة مقلد، قرية فيشا، مركز المحمودية.

كفر الشيخ

شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الدياسطى، قرية الدياسطى، مركز الحامول، ومسجد حسن زعلوك، عزبة سعدون، قرية شباس الملح، مركز دسوق بحري.

الدقهلية

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير، قرية أم حمدان، منشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس.

الغربية

تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الخطيب، مركز بسيون.

أسوان

شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشيخ إبراهيم العتيق، نجع الشيخ إبراهيم، مركز دراو.

المنوفية

تضمنت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الشرقى، قرية سلكا، مركز شبين الكوم.

الإسكندرية

شملت الأعمال إنشاء مسجد الفتح الإسلامى، عزبة محسن، نمرة 10، حى الرمل، وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة الصعايدة، حى الرمل.

الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن السبخاية، قرية قصر رشوان، مركز طامية، ومسجد الرحمة، عزبة المساكن الشعبية، قرية السعيدية، مركز سنورس.

المنيا

تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، قرية بلهارسة، مركز مغاغة.

قنا

شملت الأعمال صيانة مسجد آل فراج، قرية الرزقة، مركز أبو تشت، ومسجد آل مكى، قرية العركى، مركز فرشوط، ومسجد فاطمة الزهراء، نجع غانم، قرية العركى، مركز فرشوط، ومسجد آل يونس، نجع أحمد على، الدهسة، قرية العركى، مركز فرشوط، ومسجد السلام، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط.

الأقصر

شملت الأعمال صيانة مسجد الإيمان الهوارين، قرية العشى، مركز الزينية.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.