كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

رصد اليوم السابع، أعمال تنفيذ مشروع محطة مترو المنيل، ضمن الخط الرابع للمترو، الجارى تنفيذه من 6 أكتوبر حتى القاهرة مرورا بشارع الهرم وعدة مناطق بالجيزة.

ويبلغ طول الخط الرابع لـ مترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة.



وصاحب إنشاء محطة المنيل، اغلاق شارع الروضة بحى مصر القديمة ، بشكل كلى للبدء فى أعمال مشروع المترو، ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.



التحويلات المرورية:

وعلى القادم من الجيزة (كوبري عباس) ومتجه إلى الملك الصالح يسلك شارع عبد العزيز آل سعود مرورا بشارع الملك المظفر أو شارع المماليك البحرية، ثم شارع الملك الصالح، واستكمال الطريق القادم من الملك الصالح ومتجه إلى الجيزة "كوبري عباس" يسلك شارع متحف المنيل ثم شارع حنفي الطرزى أو شارع محمد صدقى ثم شارع عبد العزيز آل سعود واستكمال الطريق.

وأكدت المحافظة، أن جميع الشوارع المذكورة ستكون اتجاه واحد في اتجاه التحويلة، وممنوع السير العكسي وممنوع الانتظار فيها لحين الانتهاء من الأعمال.





اعمال انشاء مترو المنيل بالخط الرابع



أعمال إنشاء محطة مترو المنيل بالخط الرابع



شاهد أعمال إنشاء محطة مترو المنيل بالخط الرابع