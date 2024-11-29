حزب سياسى ووجوه جديدة.. مصطفى بكرى يتوقع حدوث تغييرات على الساحة الحزبية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جماعة الإخوان كانت واضحة وصريحة، حيث أشار إلى أنه لا يوجد أي إمكانية للتصالح معهم.

وأضاف مصطفى بكرى، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، قائلاً: «كانت كلمة الرئيس واضحة، إذا كان هناك مظلوم يجب النظر في قضيته وإطلاق سراحه، ونحن نتمنى الإفراج عن كل مظلوم، ولكن إذا كان الشخص قاتلًا أو مجرمًا، فلا يمكن الإفراج عنه، مثلما هو الحال مع وجدي غنيم، الذي لن يُفرج عنه».

وتابع بكري قائلاً: «من الضروري أن يكون هناك خطاب إعلامي قادر على الرد على الشائعات التي تستهدف الدولة، كما حدث مؤخرًا بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سعر الدولار، حيث انتشرت تكهنات بأن الدولار قد يصل إلى 60 أو 70 جنيها».

واختتم مصطفى بكري قائلاً: «لن نترك الرئيس السيسي يواجه هذه التحديات بمفرده، فنحن في حالة حرب ضد الشائعات.. لدينا 8 برامج توك شو، ونحن بحاجة إلى أشخاص ليتحدثوا ويخاطبوا الجمهور، لتوضيح الحقائق للشعب وكشف المؤامرات التي تُحاك ضد مصر».

وطالب مصطفى بكرى بضرورة وضع قانون لمن من يشكك في الأجهزة السيادية على رأسها القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أنه لا يجرؤ أحد على الهجوم على الجيش الأمريكي.

وأردف مصطفى بكرى: «الفترة المقبلة ستشهد وجود حزب سياسي جديد في مصر، كمان هنشوف وجوه جديدة هتظهر على الساحة الحزبية».