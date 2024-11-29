جوارديولا المجروح.. سلوكيات إيذاء النفس والفئات الأكثر عرضة

كتبت إيناس البنا

أثار رد فعل المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا بتعمده جرح نفسه وظهور علامات الجروح على رأسه ووجهه، الكثير من الانتقادات، بعد اعترافه خلال مؤتمر صحفى عقب تعادل فريقه أنه تعمد إيذاء نفسه.



إيذاء النفس اضطراب نفسى يعرف في عالم الطب باسم إيذاء أو تشويه النفس، ووفقا لأطباء الصحة النفسية يعرف بانه إصابة متعمدة لجسد الشخص نفسه، وعادةً ما يترك إيذاء النفس علامات أو يتسبب في تلف الأنسجة.

سلوكيات إيذاء النفس



ووفقا للموقع الطبي " webmd"، ينطوي إيذاء النفس على السلوكيات التالية:

ـ قطع أو جرح أي جزء في الجسم.

ـ الحرق بأشياء ساخنة للجسم.

ـ ثقب الجسم أو الوشم بشكل مفرط.

ـ نزع الجلد أو إعادة فتح الجروح.

ـ نتف الشعر .

ـ هز الرأس.

ـ كسر العظام.

ـ يتصرف معظم الأشخاص الذين يمارسون إيذاء أنفسهم بمفردهم وليس في مجموعات، كما يحاولون إخفاء سلوكهم.

من هم الأكثر عرضة لإيذاء النفس

إيذاء النفس أكثر شيوعًا بين:

ـ الإناث المراهقات.

ـ الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاعتداء الجسدي أو العاطفي أو الجنسي.

ـ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مصاحبة تتعلق باضطراب الوسواس القهري ، أو اضطرابات الأكل.

ـ الأفراد الذين نشأوا وسط أسر لا تشجع على التعبير عن الغضب.

ـ الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتعبير عن مشاعرهم ويفتقرون إلى شبكة دعم اجتماعي جيدة.

ما هي أعراض إيذاء النفس؟

تشمل أعراض إيذاء النفس ما يلي:

جروح وحروق متكررة لا يمكن تفسيرها.

الخدش الذاتي.

وخز الإبرة بالجلد.

ضرب الرأس في أي شيء صلب.

الضغط على العين.

عض الإصبع أو الذراع.

سحب الشعر.

العبث بالجلد.

