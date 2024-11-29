العامة للبترول تنجح فى وضع بئرين بحريين على الإنتاج بـ 1000 برميل يومياً

كتبت -مروة الغول

فى إطار الزيارة التفقدية التى بداءها صباح اليوم بمنطقة رأس غارب البترولية بمحافظة البحر الأحمر، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد اعمال الحفار البترولى البرى MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر ، والذي يقوم حالياً بحفر بئر تنموي انتاجي "بئر غارب 277 " التابع للشركة العامة للبترول.

وخلال الجولة التقى بدوى بفريق العمل بمنطقة الحفر، الذى أوضح أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال أسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمعدل إنتاج حوالى 200 برميل يوميا ، كما استعرض الوزير مع فريق العمل الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة لتكثيف اعمال الحفر ، وعدد الحفارات اللازمة للعمل فى المنطقة مع مراعاة ترشيد الانفاق دون المساس بالعملية الإنتاجية ، وكذلك إدارة الخزانات البترولية بآلية تحقق الاستغلال الأمثل منها، لافتاً إلى ان الوزارة وهيئة البترول لا تتوانى فى تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين فى الموقع ، وطالبهم مجدداً باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواحهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للقطاع.

واطلع الوزير على برامج عمل الشركة الحالية والمستقبلية، حيث اوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول إنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج ، نجحت الشركة فى وضع منصة الإنتاج البحرى الجديده GG 83/3 على الإنتاج بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية وقد تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالى حوالى 1000 برميل زيت يومياً ، وجارى حفر البئر الثالث حيث انه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديده إلى حوالى 2200 برميل يوميا خلال 3 اشهر القادمة .



رافق الوزير خلال جولته المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.