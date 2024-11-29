البيتكوين يتجه لتحقيق مكاسب بنحو 40% فى نوفمبر مع اقترابه من 100 ألف دولار

أ ش أ

يتجه سعر البيتكوين إلى تسجيل أحد أفضل شهور العام بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب فى الانتخابات، مما دفع العملة المشفرة الرائدة إلى مستويات قياسية جديدة باستمرار طوال الشهر.



ووفقًا لشركة كوين ميتريكس، فإن البيتكوين فى طريقها لتحقيق مكسب بنسبة 38% لشهر نوفمبر، مما يجعل الشهر هو الأفضل منذ فبراير، عندما اكتسب 45% بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، وقبل أول رقم قياسى جديد له لهذا العام منذ نوفمبر 2021.



وعلى أساس يومي، كان البيتكوين أعلى بنسبة تزيد عن 3% عند 97845 دولارًا.



كان المستثمرون فى نوفمبر يقدرون رئاسة ترامب الثانية. خلال حملته لإعادة انتخابه هذا العام، قدم نفسه للأميركيين باعتباره المرشح الذى سيخرج صناعة العملة المشفرة من فترة مظلمة حددها الكثيرون بغياب التنظيم الواضح للأصول الرقمية ونهج التنظيم عن طريق الإنفاذ الذى اتخذته لجنة الأوراق المالية والبورصة، تحت رئاسة جارى جينسلر، تجاه شركات التشفير.



وأدى فوز ترامب إلى ارتفاع قيمة البيتكوين إلى ما يقرب من بضع مئات من الدولارات أقل من علامة 100 ألف دولار المتوقعة بشدة.



وفى حين من المتوقع أن تضيف فترة ولاية أخرى لترامب طبقة أخرى من الشرعية لصناعة التشفير، فإنها تعمل أيضًا كمحفز كلي، مما يعنى عجزًا أكبر فى الميزانية، وربما المزيد من التضخم وتغييرات فى الدور الدولى للدولار - كل الأشياء التى من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابى على سعر البيتكوين.