اعرف الموقف القانونى لمجدى شطة بعد سجنه 10 سنوات مشدد فى قضية المخدرات

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، كلمة النهاية فى محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة، فى اتهامه بحيازة مخدر البودر بقصد التعاطى، وقضت بسجن 10 سنوات مشدد غيابيا.

بعد صدور الحكم الغيابى يحق لمجدى شطة عمل إعادة إجراءات على الحكم ويكون بحضوره أو بعمل توكيل خاص لدفاعه.



وفى حالى القبض على مجدى شطة سيتم ترحيله للقسم الذى وقع فى نطاقه حدوث الواقعة، وبعدها يتم عمل إعادة إجراءات للمتهم ويحاكم أمام محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم الغيابي.



وفيما نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التى يغيب المتهم عنها، حيث نصت المادة 384 على، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر المواد المخدرة، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.