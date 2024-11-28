وزير الزراعة يلتقى رئيس هيئة سلامة الغذاء بالإمارات

كتبت أسماء نصار

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولي وممثلى المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار المشاركين خلال مشاركته في قمة الغذاء العالمية في العاصمة الامارتية أبوظبي، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات.

والتقى وزير الزراعة مع سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات وبحث معه بحث تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة النباتية، فضلًا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور ذات الأصناف عالية الجودة والإنتاجية.

وخلال اللقاء، أشار "فاروق "، إلى اهمية الارتقاء دائما بالتعاون الى المستوى الاستراتيجي بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والإمارات.



من جانبه أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي، رغبته في التعاون مع مصر بقطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية وفي إطار العلاقة المتميزة بين البلدين.

كما التقى "فاروق" مع محمدو تونكار المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر وبحث معه سبل التعاون في هذا المجال الهام حيث استعرض فاروق جهود مصر في التحول إلى التنمية المستدامة والاقتصاديات الخضراء الصديقة للبيئة والتى تتمتع بفوائد عديدة منها خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات خاصة في الدول محدودية الموارد الطبيعية.

من جانبه المدير الإقليمي للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، رحب بالتعاون مع مصر مثمناً جهودها في هذا المجال، مشيرا الى أهمية تحول الدول إلى النمو الاخضر في الاستخدام الفعال والمستدام للموارد، وحماية رأس المال الطبيعي، والفرص الاقتصادية الخضراء، والشمول الاجتماعي.

جدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الامارتية أبوظبي وكان قد القى أول أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، كما شارك فى الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، كما التقى فاروق أمس واليوم ببعض نظرائه من وزراء الزراعة، وكذلك مسئولى المنظمات الدولية والمستثمرين المشاركين فى القمة.