اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 نوفمبر 2024 07:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من المنسق الأممى الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط

الخميس، 28 نوفمبر 2024 06:15 م
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من المنسق الأممى الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط بدر عبد العاطى وتور وينسلاند
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من "تور وينسلاند" المنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة.

وأكد الوزير على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة يوم 2 ديسمبر بالشراكة مع الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.







وزير الخارجيه

اخبار مصر

بدر عبد العاطي

اخبار فلسطين

دعم فلسطين

اخبار غزه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة