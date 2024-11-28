الأونروا: 70% من الشهداء فى الحرب على قطاع غزة نساء وأطفال

محمد جمال

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازارينى، أن العملية العسكرية المستمرة فى شمال غزة منذ 7 أسابيع، أدت إلى تهجير 130 ألف شخص.

وأشار لازارينى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن ما لا يقل عن 70% من الشهداء فى الحرب بغزة نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 44.330 شهيد و104.933 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد صحة غزة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر فى القطاع وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و53 مصابا خلال 24 ساعة.