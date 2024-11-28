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الأونروا: 70% من الشهداء فى الحرب على قطاع غزة نساء وأطفال

الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:15 م
الأونروا: 70% من الشهداء فى الحرب على قطاع غزة نساء وأطفال فيليب لازارينى
محمد جمال

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أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازارينى، أن العملية العسكرية المستمرة فى شمال غزة منذ 7 أسابيع، أدت إلى تهجير 130 ألف شخص.

وأشار لازارينى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن ما لا يقل عن 70% من الشهداء فى الحرب بغزة نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 44.330 شهيد و104.933 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد صحة غزة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر فى القطاع وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و53 مصابا خلال 24 ساعة.







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