وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولى "Springer Nature"

محمد صبحى

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من خبراء الناشر الدولي Springer Nature، برئاسة الدكتورة ماريا هودجز، مديرة النشر، والدكتورة شارلي إدواردز، الناشرة التنفيذية، والأستاذ محمد خليل، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأستاذة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، وبمشاركة عدد من الناشرين المصريين.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عاشور أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لتصدير الإنتاج المعرفي المصري للعالم، بهدف التحول من مستوردين إلى مصدرين للمعرفة. كما شدد على أهمية التعريف بجودة البحث العلمي المصري، وزيادة مشاركة العلماء والباحثين المصريين في المجلات العلمية المرموقة دوليًا.

وأشاد الوزير باتفاقية الشراكة مع الناشر الدولي Springer Nature، مرحبًا بفريق العمل خلال زيارته لمصر، وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تفعيل الشراكة وزيادة عدد المجلات المصرية المتعاونة مع الناشر الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى المجلات العلمية المصرية بما يتماشى مع نظيراتها العالمية، والارتقاء بمستوى الناشرين المصريين للوصول إلى المعايير الدولية المطلوبة.

وأوضح الوزير أن مصر حققت إنجازات بارزة في مجال البحث والابتكار والنشر الدولي خلال الفترة الماضية، كما ساهم نشر المجلات المصرية مع Springer Nature في تصدر مصر للنشر الدولي على مستوى إفريقيا.

ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لتحويل بنك المعرفة المصري إلى بنك دولي، ونقل التجربة المصرية في خدمات البنك وما يحتويه من مصادر معرفية وبحثية للعالم، بما يعزز من مكانة مصر في النشر العلمي وتصدير المعرفة، لافتًا إلى دور البنك في التعريف بالمجلات العلمية الصادرة باللغة العربية، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

كما أشار الدكتور عاشور إلى تقدم مصر إلى المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، بزيادة 10 مراكز مقارنة بالأعوام السابقة، وظهرت منطقة القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا، محتلة المركز الأول إفريقيًا. وأكد أن التعاون البحثي الدولي في الأبحاث المنشورة بلغ 58.3%، فيما وصلت نسبة التعاون المؤسسي مع جهات دولية إلى 22%. وأوضح أن الباحثين المصريين شاركوا مع ما يقرب من 150 ألف باحث عالمي في مشروعات بحثية حالية، مما يعكس دور هذه الجهود في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويدعم الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة مثل الطاقة، والإنتاج الحيواني، والصحة، والصناعات التحويلية.

من جانبها، رحبت الدكتورة ماريا هودجز بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وقدمت عرضًا حول أنشطة الناشر الدولي.

وتضمن الاجتماع مناقشات بين ممثلي الناشر الدولي والناشرين المصريين حول سبل تعزيز النشر العلمي المصري، من خلال التعاون مع Springer Nature.

ومن المقرر أن يعقد وفد خبراء الناشر الدولي خلال زيارته مجموعة من الاجتماعات مع رؤساء تحرير المجلات المصرية المتضمنة في الاتفاقية، بما في ذلك المجلات التي تم تحويلها من نظام الدعم الكامل لبنك المعرفة المصري إلى نظام مستقل لنموذج الأعمال، والبالغ عددها 6 مجلات.