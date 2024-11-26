أحمد الجيوشي قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى، الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

ويذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي شغل العديد من المناصب ومنها نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الأسبق، وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان، وعالم زائر في معهد التكنولوجيا الحيوية بألمانيا، وعضو مجموعة خبراء الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات علمية دولية، فضلًا عن خبراته في مجال التدريب بمراكز التدريب المختلفة، ومُحكم خارجي لرسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الأجنبية، وُمحكم دولي للعديد من المجلات العلمية الدولية.