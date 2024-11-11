وزارة الصحة تكشف عن هوية فيروس الأنفلونزا الأكثر انتشارا في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تقارير الوزارة ترصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة في جميع مستشفيات الوزارة وعددها 542 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وعددها 28 موقعا موزعين على 14 محافظة، حيث يتم أخذ العينات وفحصها في المعامل المركزية للوزارة، والمعامل الإقليمية بالمحافظات.

وكانت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن أعلنت توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية شتاء 2024 / 2025 في مراكز تطعيمات المصل واللقاح بالجمهورية.

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن أنسب معاد لتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية في شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتابع: اللقاح يعمل خلال 15 يوما من الحصول عليه حيث يبدأ فى تكوين الأجسام المضادة لمواجهة العدوى.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح فى تصريح لليوم السابع أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح وفى الصيدليات العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا آمن ويجب الحصول عليه لتقوية المناعة فى مواجهة المرض.