نتنياهو يؤكد: خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل قد زال

محمد جمال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، إن خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها.

وأكد نتنياهو أنه أشار للجيش بالاستعداد لحرب قوية فى لبنان عند حدوث أى خرق لوقف النار.