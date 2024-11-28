الرئيسية أخبار عالمية نتنياهو يؤكد: خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل قد زال الخميس، 28 نوفمبر 2024 07:52 م نتنياهو محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، إن خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها. وأكد نتنياهو أنه أشار للجيش بالاستعداد لحرب قوية فى لبنان عند حدوث أى خرق لوقف النار. حرب لبنان لبنان اسرائيل الان اسرائيل مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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