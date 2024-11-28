اليوم السابع
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نتنياهو: وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني وقف الحرب.. والظروف تحسنت لصفقة غزة

الخميس، 28 نوفمبر 2024 08:58 م
نتنياهو: وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني وقف الحرب.. والظروف تحسنت لصفقة غزة نتنياهو
إبراهيم حسان

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني وقف الحرب.

أضاف نتنياهو، وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية: "عازم على منع إيران من الحصول على السلاح النووي وسأفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك"، مشيرا إلى تحسن الظروف فيما يتعلق بصفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو عقد مشاورات أمنية لبحث الوضع على الجبهات كافة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن سكان الشمال يريدون تنفيذ الاتفاق بحزم ليستطيعوا العودة وأي تجاوز من حزب الله سنرد عليه.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال قصفت المناطق الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 







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