مصرع 6 أشخاص و30 مفقودا فى انزلاقات أرضية بأوغندا

وكالات

لقي ستة أشخاص حتفهم وفُقد أثر حوالي 30 بعد انزلاقات أرضية في قرية في شرق أوغندا، وفق ما أفادت مسؤولة محلية اليوم الخميس، محذرة من إمكانية ارتفاع الحصيلة.

وبحسب موقع العربية، قالت المسؤولة في منطقة بولامبولي فاهيرا مبالياني، بعد الانزلاقات الأرضية في قرية ماسوغو "فقدنا حوالي 30 شخصا"، مشيرة إلى أنه تم العثور على ست جثث، إحداها لطفل رضيع.

وأضافت "نظرا إلى حجم الدمار ومساحة المنطقة المتضررة واستنادا إلى ما تقوله لنا العائلات المتضررة، فإن عددا من الأشخاص في عداد المفقودين ويرجح بأنهم دفنوا تحت الركام".

وتحدث مكتب رئيس الوزراء الأوغندي عن مخاوف من أن تكون الانزلاقات جرفت ما يصل إلى 20 منزلا.

وأصدر تحذيرا من كارثة وقال على منصة "إكس" إن "أمطارا غزيرة الأربعاء في أجزاء من أوغندا أدت إلى أوضاع كارثية في العديد من المناطق".

وشهدت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة، إذ وقعت فيضانات في شمال غرب البلاد.