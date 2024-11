مصرع شخص وتشريد الآلاف جراء الفيضانات العارمة جنوب تايلاند.. فيديو

قالت السلطات فى تايلاند اليوم الخميس إن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مدار الأيام الماضية أسفرت عن مصرع شخص وتشريد الآلاف الآخرين فى مناطق جنوب البلاد.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن رئيس الإدارة المحلية للحد من آثار الكوارث واسان تشايتاوونج قوله، إن الفيضانات تسببت فى مصرع طالب فى إقليم "ناراثيوات" الجنوبى ونزوح أكثر من 2700 شخص من منازلهم، مضيفا أن الأمطار المستمرة أجبرت السلطات على تعليق الدراسة فى 65 مدرسة.

Severe flooding in Yala, Thailand continues.

Current is so strong that even rescue operations are hard to conduct.

November 28, 2024 #Thailand #flood #Yala #inundación pic.twitter.com/d7PgenjZIw