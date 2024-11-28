مصرع شخص وتشريد الآلاف جراء الفيضانات العارمة جنوب تايلاند.. فيديو

محمد جمال - وكالات

قالت السلطات فى تايلاند اليوم الخميس إن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مدار الأيام الماضية أسفرت عن مصرع شخص وتشريد الآلاف الآخرين فى مناطق جنوب البلاد.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن رئيس الإدارة المحلية للحد من آثار الكوارث واسان تشايتاوونج قوله، إن الفيضانات تسببت فى مصرع طالب فى إقليم "ناراثيوات" الجنوبى ونزوح أكثر من 2700 شخص من منازلهم، مضيفا أن الأمطار المستمرة أجبرت السلطات على تعليق الدراسة فى 65 مدرسة.

Severe flooding in Yala, Thailand continues.

Current is so strong that even rescue operations are hard to conduct.

November 28, 2024 #Thailand #flood #Yala #inundación pic.twitter.com/d7PgenjZIw — Disasters Daily (@DisastersAndI) November 28, 2024



وأشارت القناة الإخبارية إلى أن التحذيرات من هطول المزيد من الأمطار ما زالت سارية المفعول جنوب البلاد مع توقعات بإستمرارهطول الأمطار حتى أوائل ديسمبرالمقبل، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية التايلاندية.



وقد تم نشر أكثر من 500 جندى ومتطوع للمساعدة فى عمليات إجلاء السكان ونقلهم إلى مناطق أكثر أمنا وتوزيع مواد الإغاثة على المتضررين.



بدوره، قال حاكم إقليم "ناراثيوات" تراكول توثام ، إنه تم تشكيل فريق للإشراف على عمليات تصريف المياه فى المناطق المتضررة من الفيضانات.



يشار إلى أن الفيضانات التى اجتاحت تايلاند فى عام 2011 أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وإلحاق أضرار بملايين المنازل فى جميع أنحاء البلاد.