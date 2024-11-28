خريطة الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة الأنحاء

كتبت – مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، متوقعة أن يسود، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم 28 نوفمبر 2024، على النحو التالي:

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.