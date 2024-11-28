تخفيضات تصل لـ30%.. محافظة الجيزة تفتتح غدا أسواق اليوم الواحد فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

تفتتح محافظة الجيزة، غد الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2024، أول أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، .

ويقام السوق بشارع الصوامع في حي إمبابة، ويطرح مختلف السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم والبيض بتخفيضات تصل لـ30%.

وتعمل أسواق اليوم الواحد، على توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وتستهدف محافظة الجيزة، تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.