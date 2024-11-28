بوتين: وزارة الدفاع الروسية تعمل على اختيار أهداف لضربها فى أوكرانيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، تعملان على اختيار أهداف لضربها في الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين - في جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الوقت الحالي، تقوم وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي باختيار أهداف لضربها على أراضي أوكرانيا،وقد تكون هذه منشآت عسكرية، أو مؤسسات صناعة الدفاع، أو مراكز صنع القرار في كييف".

وأضاف بوتين: "علاوة على ذلك، حاول نظام كييف مرارا وتكرارا ضرب أهداف ذات أهمية وطنية في روسيا في سان بطرسبورج، وموسكو".

وأكد الرئيس الروسي، في معرض حديثه عن الهجمات على الأراضي الروسية بصواريخ "أتاكمز"، أنه سيكون هناك دائمًا رد من روسيا.

ووصل الرئيس الروسي،بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.

ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.