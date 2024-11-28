اليوم السابع
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بوتين: روسيا ستستخدم جميع وسائل التدمير إذا أصبحت أوكرانيا قوة نووية

الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:15 م
بوتين: روسيا ستستخدم جميع وسائل التدمير إذا أصبحت أوكرانيا قوة نووية بوتين
محمد جمال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن روسيا ستستخدم جميع وسائل التدمير إذا أصبحت أوكرانيا قوة نووية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأكد بوتين أنه يعتقد أن إدارة بايدن تحاول خلق صعوبات لترامب مع روسيا، مشيرا إلى أن روسيا جاهزة للحوار مع الولايات المتحدة.

وهدد بوتين  بضرب كييف بصاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتى، مؤكدا أنه لا توجد شروط مسبقة لبدء المحادثات بشأن أوكرانيا لكن هناك شروط لتحقيق السلام.

وأضاف بوتين أن الأضرار الناتجة عن استهداف روسيا بصواريخ أتاكمز كانت طفيفة.

 







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