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الأرصاد: تكاثر السحب شمالا يصاحبها أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 09:21 ص
الأرصاد: تكاثر السحب شمالا يصاحبها أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى درجات الحراره - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

 


 







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