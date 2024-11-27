‫ "الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين فى شمال سيناء

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لـ مركز البحوث الزراعية، اطلاق قافلتين بيطريتين مجانيتين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى محافظة شمال سيناء لدعم مربي ورعاة الماشية بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لدعم المربين، وفى اطار التعاون المثمر مع منظمات العمل الأهلى والتنموي.

واضاف مدير المعهد أن القوافل والتي استمرت أنشطتها علل مدار يومين، انتهت اليوم من تقديم خدمات العلاج لمايزيد على 1500 رأس من الأغنام والماعز والابل والابقار والخيول، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري.

وتابع أنه تم تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، فضلا عن إجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش مما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

واوضح فاضل، أنه تم ايضا على هامش القوافل تكثيف الدور الارشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع الكفاءة التناسلية و الانتاجية للحيوان، وذلك فى اطار التعاون المثمر والفعال بين المعهد ومؤسسة مصر الخير للعام السابع على التوالى منذ عام 2018.

