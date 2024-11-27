يشمل 13 بندا.. النسخة النهائية لنص اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان

إيمان حنا

يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، 13بندا وقد تم إرسال نسخة إلى لبنان أمس الثلاثاء.

وينص الاتفاق على الآتى:

1- على الحكومة اللبنانية منع حزب الله وكافة الجماعات المسلحة الأخرى من تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل.

2- تمتنع إسرائيل عن تنفيذ أي هجمات ضد أهداف في لبنان تشمل المدنيين، منشآت عسكرية أو مرافق أخرى.

3- تعترف كل من إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

4- تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.

5- تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات وإسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.

6 - سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.

7 - تسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا، وستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

8- تكون القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

9- أن أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

10- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الذاتي ضمن أطر المواثيق الدولية.

11- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة.

12- ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة «اليونيفيل» (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).

13- ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.



