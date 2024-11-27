وزارة الصحة تطلق حملة للقضاء على البلهارسيا 2025.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان إطلاق الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمبادرة الرئاسية للقضاء على البلهارسيا 2025 التى تستهدف المواطنين من سن 4 سنوات حتى 65 سنة وتستهدف تجريع المواطنين وحملة العلاج الجموعى ضد البلهارسيا.

وأضافت الدكتورة أمانى الحبشى مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالوزارة، أنه فى حال اكتشاف إصابة بمرض البلهارسيا، يتم توفير العلاج للمصاب، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لتطهير الترع والمصارف المحيطة بالقرية، وكذلك عمل ندوات تثقيف صحى لرفع الوعى نحو الوقاية من الإصابة بالبلهارسيا.

ونفذت وزارة الصحة والسكان، حملات وقائية للفحص والكشف المبكر، وعلاج حالات البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية، بالمجان، لطلاب المدراس بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها المناطق الريفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات الوقائية لطلاب المدارس تنطلق بشكل دورى تزامنًا مع بداية العام الدراسى، حيث من المستهدف فحص 4 ملايين طالب وطالبة، وذلك من خلال 8 ملايين عينة تحليل، بالمرور على 35 ألف مدرسة.

ومن جانبه، قال الدكتور راضى حماد رئيس قطاع الطب الوقائى، أن الفحص يتم بواسطة فنيى معامل الأمراض المتوطنة التابعين للوحدات الصحية بالأنحاء الريفية، موضحًا أن الحالات الإيجابية يتم علاجها بالمجان فور اكتشافها، كما يتم متابعتها بشكل دورى لحين التماثل للشفاء، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية للطلاب وذويهم، لرفع الحالة الصحية داخل البيوت المصرية.