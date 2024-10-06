اليوم السابع
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لطلاب المدارس بالمناطق الريفية..

الصحة تطلق حملات وقائية للفحص والكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:25 م
الصحة تطلق حملات وقائية للفحص والكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نفذت وزارة الصحة والسكان، حملات وقائية للفحص والكشف المبكر، وعلاج حالات البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية، بالمجان، لطلاب المدراس بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها المناطق الريفية.

وتأتي الحملات الوقائية في إطار الحفاظ على الصحة العامة وصحة الطلاب، تنفيذًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتزامن مع مع بدء العام الدراسي 2024 /2025. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملات الوقائية لطلاب المدارس تنطلق بشكل دوري تزامنًا مع بداية العام الدراسي، حيث من المستهدف فحص 4 ملايين طالب وطالبة، وذلك من خلال 8 ملايين عينة تحليل، بالمرور على 35 ألف مدرسة.

ومن جانبه، قال الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، إن الفحص يتم بواسطة فنيي معامل الأمراض المتوطنة التابعين للوحدات الصحية بالأنحاء الريفية، موضحًا أن الحالات الإيجابية يتم علاجها بالمجان فور اكتشافها، كما يتم متابعتها بشكل دوري لحين التماثل للشفاء، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية للطلاب وذويهم، لرفع الحالة الصحية داخل البيوت المصرية.

وأضافت الدكتورة أماني الحبشي مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالوزارة، أنه في حال اكتشاف  إصابة بمرض البلهارسيا، يتم توفير العلاج للمصاب ، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لتطهير الترع والمصارف المحيطة بالقرية، وكذلك عمل ندوات تثقيف صحي لرفع الوعى نحو الوقاية من الإصابة بالبلهارسيا.

 







الصحة

البلهارسيا

اطفال المدارس

الوحدات الصحية



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