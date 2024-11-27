هيئة الشراء الموحد: مصر بها 20% من مصانع اللقاحات عالمياً

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء إن احتياج العالم من اللقاحات يبلغ 16 مليار جرعة سنويا، بينما تحتاج أفريقيا 1.4 مليار جرعة سنوياُ ومصر تحتاج 75 مليون جرعة سنويا.

وأضاف نائب رئيس هيئة الشراء خلال حفل اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات : سيكون هنا زيادة ما تعادل 200 مليون جرعة لقاح حول العالم وتابع : مصر بها ما يقرب من 20% من مصانع اللقاحات

وأكد على الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.