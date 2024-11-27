موعد امتحانات مواد المستوى الرفيع لنهاية الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، لطلاب النقل لـ نهاية الفصل الدراسي الأول قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، المقرر أن تنطلق 11 يناير المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.