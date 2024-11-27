متحدث الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية: ندعم حل الدولتين لإنهاء حرب غزة

إبراهيم حسان

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمن، إن الاتحاد يتمنى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعل هذا ممكنا، مواصلا: "ندعم حل الدولتين لأزمة غزة".

وأضاف "ستانو"، فى لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حماس وإسرائيل يجب أن يوافقا على وقف إطلاق النار"، مشيرًا، إلى أن قطاع غزة كان تحت سيطرة تحت حركة حماس التى تحاول الحكم فيها وتتحدث نيابة عن قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمن: "حماس لا تنوى أن تقوم بالسلام، وقطر كانت تدعم المفاوضات، ولم نرَ إرادة من حركة حماس للخروج من هذا السياق، لذلك، فإننا نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تماما، ونحتاج إلى أن يكون الجانبان موافقين، ولكن الطرفان لم يوافقا رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الأمريكيين والمصريين والاتحاد الأوروبي".