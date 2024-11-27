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وزير خارجية قطر: تنسيق مع مصر حول جهود وقف إطلاق النار فى غزة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:37 م
وزير خارجية قطر: تنسيق مع مصر حول جهود وقف إطلاق النار فى غزة وزير خارجية قطر
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه استعرض أداء التعاون الاقتصادى والاستثمارات القطرية في مصر، معربا عن تطلعه لإنجاز المشروعات القائمة بين البلدين.

أكد وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبدالعاطي، ان زيارته لمصر تهدف إلى توسيع وتقوية التعاون في المجالات الإنسانية خصوصا بعد تدهور الأوضاع في غزة والسودان، فضلا عن مناقشة الأوضاع الإقليمية خصوصا في ظل الحرب على غزة ولبنان .

شدد بن عبدالرحمن على أن الدوحة في تشاور دائم مع مصر خصوصا فيما يخص ملف المفاوضات للوصول الى وقف اطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، معلقا بالقول: "اتفقنا على أن التنسيق المكثف بين البلدين وباقى الدول العربية خلال المرحلة المقبلة حيال تطورات المنطقة، وأن يكون هناك وضوح لرؤية مشتركة ما بين الدول العربية في هذا الاتجاه.







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