مؤتمر دولى بتجارة القاهرة حول الابتكارات وتأثيرها على أداء منظمات الأعمال

محمد صبحى

تعقد كلية التجارة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، المؤتمر الدولي للكلية تحت عنوان "الابتكارات في مجال الأعمال وتأثيرها على الأداء المستدام لمنظمات الأعمال من خلال منهج متعدد التخصصات"، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 1 ديسمبر 2024 بمقر الكلية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المؤتمر الدولي لكلية التجارة يستهدف توفير منصة دولية لعرض ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول النهج الأكاديمية والمهنية متعددة التخصصات والأبحاث المتعلقة بالتطورات المعاصرة في بيئة الأعمال، ويسلط الضوء على الأبحاث متعددة التخصصات الجديدة المرتبطة بتحديات تحقيق تطورات ناجحة في مجال الأعمال وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، مضيفًا أن المؤتمر سوف يتيح الفرصة للأكاديميين والممارسين وطلاب الدراسات العليا لعرض نتائج أبحاثهم، كما يسهم المؤتمر في استكشاف التغيرات التكنولوجية السريعة وتقييم الاستراتيجيات والتقنيات المتقدمة الداعمة للتحول الرقمي العالمي، ويدعم سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضع الأطر السياسية والتنظيمية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المؤتمر يناقش عدة محاور هامة من بينها : الاستدامة والابتكار في الإدارة الإستراتيجية وريادة الأعمال ونظم المعلومات، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة ريادية مستدامة، ودور علم وممارسات إدارة التسويق في تحقيق أهداف الابتكار والاستدامة، ودور التكنولوجيا في التسويق المستدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين الربحية والمسئولية البيئية والاجتماعية، والتطبيقات والتحديات التي تواجه الباحثين والمهنين في مجال الإدارة المالية والاستثمار لتحقيق أهداف الشمول المالي الاستدامة.

ومن جانبها قالت د. لبنى فريد عميدة كلية التجارة ان مناقشات المؤتمر تتناول كيفية استخدام أدوات التمويل الأخضر للتعامل مع المخاطر والفرص المالية التي تعمل على تخفيف مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، وغيرها من المحاور.

وأشارت عميد كلية التجارة، إلي أن المؤتمر يُعد منصة شاملة تجمع بين الأكاديميين والممارسين ورواد الأعمال وصناع السياسات لمناقشة القضايا المحورية، واستكشاف الأبحاث المبتكرة، ومشاركة أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الاستدامة في العصر الرقمي، مؤكدة أن المؤتمر يركزعلى تعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت د. لبنى فريد أن موضوع المؤتمر يتوافق مع رؤية مصر 2030 التى تضع الابتكار والاستدامة في صميم استراتيجياتها لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.