الباحثة شيماء مشعل تحصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة الزراعية من جامعة القاهرة

محمد قاسم

حصلت الباحثة شيماء أحمد مشعل الباحث بالمركز القومي للبحوث، على درجة دكتوراه الفلسفة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عن رسالة بعنوان: محاولات لدفع نوعين من التريكوجراما (Hymenoptera: Trichogrammatidae) للدخول في طور السكون وتأثير ذلك على بعض القياسات البيولوجية للطفيل.

وتكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من الباحثة كل من الدكتور عصام عبد المجيد عجمي (أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة) والد منير محمد الحسيني (أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة)، والدكتور طارق عيسى عبد الوهاب (أستاذ الحشرات الاقتصادية بالمركز القومي للبحوث)، والدكتور عصمت محمد حسين حجازي (أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية)، والدكتور سامي محمود حامد (أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة).

وتسعى الدراسة إلى التحقق من فرضا علميا مفاده: أن الإطلاقات الكثيفة لطفيليات البيض التابعة لجنس التريكوجراما تُعد طريقة فعالة للمكافحة الحيوية للعديد من الآفات التي تصيب العديد من المحاصيل الحقلية والبستانية؛ علما أن هذه الإطلاقات تتطلب أعداداً كبيرة من الطفيل لكل موسم، وحتى يتسنى توفير الطفيل وقت الحاجة بجودة عالية وتكلفة مقبولة، فقد ركزت الأبحاث على الاستفادة المثلى من تقنيات التخزين؛ وبذلك لطور ما قبل العذراء في التريكوجراما البقاء على قيد الحياة في الطبيعة في موسم البرد في حالة سكون، لذا يعتبر دخول التريكوجراما في طور السكون ضروري لنجاح التخزين لمدة طويلة؛ علمآ بأن أنواع التريكوجراما المختلفة تستجيب بشكل مختلف إلى درجات الحرارة المعرضة لها وكذلك مدتها، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد أفضل الظروف للحث على الدخول في طور السكون.

وقد هدفت الدراسة إلى تحديد الظروف المثلى التي تدفع نوعين مختلفين وهامين في مصر، Trichogramma evanescens وTrichogramma cacoeciae، للدخول في طور السكون، وبالتالي توفير وسيلة للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة مع ضمان جودتها بشكل مُرضٍ، مما يقلل من تكاليف التربية الكمية وبالتالي خفض تكاليف المكافحة لدى المزارعين.

وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن تنفيذ برنامجين تخزين جيدين لنوعي الطفيل بعد الحث على دخول السكون، أولهما: التخزين طويل الأمد (ستة أشهر) بمستوى مقبول من جودة الطفيل، وثانيهما: التخزين قصير الأمد (شهرين)، مما يحافظ على فعالية الطفيل عند مستوى جيد جداً.