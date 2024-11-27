قرار جديد من وزير التربية والتعليم فى لبنان

إيمان حنا

بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان ، قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبيأنه بعد إعلان وقف العدوان فإن الإدارة في وزارة التربية والتعليم العالي سوف تتابع بمرونة تأمين سير العملية التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض .

وأضاف أنه نظرًا إلى أن الأساتذة والأهالي بدأوا في مناطق عديدة تفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم ، أو العودة حيث يمكنهم ذلك ، فقد بدأت المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز للإيواء تشهد عملية مغادرة الأهالي وتحتاج إلى تقييم للإصلاحات المطلوبة لتعود إلى ممارسة وظيفتها الطبيعية في تقديم التعليم .



و دعا الحلبي المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة ، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة ، إلى العودة إلى التدريس الحضوري متلازما مع التعليم من بعد حتى نهاية العام الحالي ، وذلك بسبب وجود عائلات كثيرة في الخارج .



كذلك فإن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التي تعمل بصورة طبيعية مع هيئتها التعليمية وتلامذتها ، فإنها تستمر بالعمل التعليمي بدوامها الطبيعي.

أما المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ، إن كانت مخصصة سابقا للإيواء أو للتعليم في دوامين بحسب المداورة ، على مجموعتين أسبوعيا ، فتبقى مقفلة حتى نهاية هذا الأسبوع وتستعيد عملها التربوي ابتداء من يوم الإثنين المقبل .مع دعوة مديري هذه المدارس الرسمية إلى إجراء عملية مسح وتقييم لواقع مدارسهم ، وإبلاغ المناطق التربوية ومديريات التعليم المعنية بواقع مدارسهم.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ فى الرابعة منذ فجر اليوم الأربعاء.