قافلة علاجية تنموية شاملة بالواحات بالتعاون مع جامعة الأزهر

كتبت – مرام محمد

ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر تحت قيادة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتعاون مع محافظة الجيزة سواء في تنظيم القوافل الدينية الدعوية التي تقوم بتجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين أو القوافل الطبية والتنموية الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدًا من أعضاء القافلة التنموية الشاملة لجامعة الأزهر قبل توجهها إلى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي لتقديم خدماتها الطبية لأهالي المركز على مدار يومين.

وأكد المحافظ، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات العلاجية والتوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.

وكلف محافظ الجيزة، خلال اللقاء بتوفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية وإجراء عمليات عاجلة لمستشفيات جامعة الأزهر لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك في اطار التعاون المثمر مع جامعة الازهر برئاسة الدكتور سلامه جمعة داود رئيس الجامعة.

ولفت إلى أنه سيتم بحث التعاون مع المحافظات المجاورة والجهات المعنية لدعم مستشفي الواحات البحرية بأعداد إضافية من الأطباء مع توفير الحوافز المادية اللازمه لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي الواحات البحرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سناء أحمد المنسق العام للقافلة ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في 8 تخصصات طبية وهي (الأسنان، الجراحة، الرمد، النساء، جراحة المناظير، القلب، الأنف والأذن، الباطنة)، مع تقديم العلاج المجاني بالإضافة إلى توفير اللقاحات والأمصال للماشية وإجراء الكشف البيطري كخدمة للمربين بمركز الواحات البحرية.