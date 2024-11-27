فريق ترامب يعلق على اتفاق لبنان: "انتصاره المدوى جاء بالجميع إلى الطاولة"

كتبت ريم عبد الحميد

علق فريق انتقال السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، ونسبت الفضل لترامب فى ذلك، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وذكرت الوكالة أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أبقت إدارة ترامب القادمة على إطلاع عن قرب بجهودها للتوسط لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذى بدأ سريانه بدءا من الأربعاء، وفقا للإدارة الديمقراطية.

إلا أن فريق ترامب سرعان ما نسب الفضل له فى هذا الخبر الجيد النادر لإدارة بايدن التي عانت من التراجع بسبب الحرب الطاحنة فى الشرق الأوسط.

وقال النائب مايك والتز، الذى اختاره ترامب ليكون مستشاره للأمن القومى، فى منشور على منصة X قبل وقت قصير من توقيع الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، "إن الجميع يأتى إلى الطاولة بسبب الرئيس ترامب، لقد أرسل انتصاره المدوى رسالة واضحة إلى باقى العالم بعدم التسامح مع الفوضى. أنا مسرور لرؤية خطوات محددة لوقف التصعيد فى الشرق الأوسط".

وكانت إدارة بايدن قد ذكرت أن هناك تنسيقا مع فرق ترامب حول جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فى لبنان، فيما وصفته أسوشيتدبرس أنه ربما يكون النموذج الأبرز على التعاون فى الفترة الانتقالية التي كانت أحيانا متقلبة.

وتوصل فريق ترامب الانتقالي، الثلاثاء، إلى اتفاق مطلوب مع البيت الأبيض لحالى والذى سيسمح لفريق انتقال السلطة بالتنسيق مع قوى العمل الفيدرالية الحالية قبل أن يتولى ترامب المنصب فى 20 يناير. وكان هناك بعض التنسيق على مستويات عليا بين الإدارتين المنتهية والقادمة، بما فى ذلك محادثات بين مستشار الامن القومى لبايدن جيك سوليفان ووالتز.

وكان بايدن قد أعلن عقب التوصل إلى اتفاق لبنان أن الولايات المتحدة ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مصر وتركيا وقطر وإسرائيل ودول أخرى، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد بايدن أن المبادرة تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، وإنهاء الحرب، موضحا أن الحل في غزة يتطلب خطوات عملية لإنهاء معاناة المدنيين وتحسين الظروف الإنسانية.