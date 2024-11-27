اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تؤكد مجددا دعمها لأوكرانيا في مواجهة روسيا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 08:00 ص
فرنسا تؤكد مجددا دعمها لأوكرانيا في مواجهة روسيا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لنظيره الأوكراني، أندري سيبيها، الثلاثاء، تصميم باريس على دعم كييف لأطول فترة ممكنة وبشكل مكثف في مواجهة روسيا، حسبما ذكر بيان للخارجية الفرنسية.


وخلال لقاء عُقد اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي (إيطاليا)، شدد بارو على تصميم فرنسا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وبشكل مكثف، مؤكدا أنه "بينما أصبح استقرار قارتنا على المحك، فإن السلام العادل والدائم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لضمان أمن أوكرانيا وأمننا"، وفقا لما جاء في بيان الخارجية.


كما ناقش بارو خلال اللقاء، تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع في يونيو الماضي، والذي يهدف إلى إتاحة قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار من خلال الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة خاصة في أوروبا .


وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق، الذي يجب أن ينفذه جميع أعضاء مجموعة السبع، يجري تفعيله حاليا على المستوى الأوروبي، وسيساعد في تلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية لأوكرانيا للعام المقبل.







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