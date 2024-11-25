اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تقرر عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:09 ص
وزيرة التضامن تقرر عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بعودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات اعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دور مهم ومؤثر في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن انجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص اكبر خلال الفترة القادمة.

يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعيه لمراجعه وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى اداءهم للمهام التي تم تكلييفهم بها

 







وزيرة التضامن

عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل

الرائدات الاجتماعيات

وزيرة التضامن تقرر عودة العمل للرائدات الاجتماعيات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة