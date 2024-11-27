الإسكان: كراسات وحدات الإسكان الاجتماعى متاحة شهر كامل ولا أسبقية بالشراء

كتب سمير حسنى

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن كراسات الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» مازالت موجودة ومتاحة لمدة شهر كامل حتى 25 ديسمبر المقبل، موضحا أن الكراسات متاحة في أكثر من 395 مكتب بريد مميكن على مستوى محافظات ومدن مصر.

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه لا داعي للتزاحم على الكراسات، كونها متاحة لمدة شهر كامل، مؤكدا أنه لا صحة من وجود أسبقية لمن يشترونها مبكرا، مشيرا إلى أن الأسبقية ليست بشراء الكراسة، لكن هناك أسبقية محددة مسبقا أعلنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتابع: «يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتقديم على الوحدات السكنية بدقة عن طريق قراءة الكراسة والشروط جيدا ومن ثم ملء الاستمارة وسداد مقدم جدية الحجز، ثم يقوم برفع الورق والمستندات بشكل دقيق على الموقع حتى تأتي رسالة بنجاح التسجيل».