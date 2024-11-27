رئيس أكاديمية الشرطة: نواجه الهجرة غير الشرعية عبر استراتيجية شاملة

كتب محمود عبد الراضي

أكد اللواء دكتور هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن الهدف المشترك الذي يجمعنا اليوم هو السعي وراء طلب العلم والاستفادة من حكم الخبراء في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وأعرب أبو المكارم عن سعادته بنقل تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لما تنظمه الأكاديمية من فعاليات علمية، ويتابعها عن كثب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على القضايا المجتمعية الحيوية، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في المجتمع.

وأضاف أن هذه الظاهرة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، سواء كانت دولًا مصدرة أو مستقبلة للمهاجرين، أو حتى دولًا تمر عبرها هذه الهجرات.

وأشار إلى أن محاولات الهجرة غير الشرعية، التي تتم غالبًا عبر طرق خطيرة، تشكل تهديدًا للأفراد والدول على حد سواء. كما أن لها تداعيات سلبية على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن كونها انتهاكًا صارخًا للقوانين وتهديدًا لحرية الأفراد.

وأكد اللواء أبو المكارم أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات هامة لمكافحة هذه الظاهرة، أبرزها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين.

كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.

وأشاد أبو المكارم بالإستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، التي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.

كما أكد أن وزارة الداخلية، حققت العديد من النجاحات في إحباط محاولات تهريب المهاجرين، وضبط العناصر المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات غسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة.

وأضاف أن مكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على الجهود الوطنية فحسب، بل تشمل أيضًا التعاون الدولي مع الشركاء والمنظمات الدولية المعنية. جاء ذلك في كلمته خلال ندوة بعنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، التي عُقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأوضح أن الأكاديمية نظمت العديد من الدورات العلمية للطلاب في هذا الصدد.

وعرضت أكاديمية الشرطة فيلما تسجيلا عن جهود الداخلية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ندوة أكاديمية الشرطة