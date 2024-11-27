توصيات ملتقى الصناعة.. الاستثمار فى التعليم الفنى لتطوير جودة الإنتاج

كتب - إسلام سعيد

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، اليوم في الندوة الخاصة بمستقبل الصناعات الكيماوية التي أقيمت على هامش الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

استهل الدكتور الجبلي الندوة بكلمة افتتاحية رحب خلالها بالحضور، وأكد على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع يلبي احتياجات متعددة تشمل المجالات الصناعية والمنزلية والزراعية. وأوضح أن الصناعات الكيماوية تتميز بتنوع كبير في منتجاتها، مثل البلاستيك، المطاط، المنظفات وصناعة التدوير وتطوير المخلفات ، والمكونات الكيماوية المستخدمة في صناعة السيارات.

وأضاف الدكتور الجبلي أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية يبلغ نحو 22 ألف عضو، وتقدر استثمارات القطاع تتعدي ال 60 مليار دولار، بينما تجاوزت صادراته 9 مليارات دولار سنويًا. ولفت إلى أن القطاع يشمل مختلف أنواع الصناعات، من الصغيرة والمتوسطة إلى الصناعات الثقيلة، ما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصناعات الكيماوية تعتمد بشكل كبير على الخامات المحلية، مثل الرمال البيضاء والفوسفات، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي يُعد مادة خام أساسية لكثير من الصناعات.

وأشار الدكتور الجبلي إلى الدور المحوري للقطاع في دعم الاقتصاد من خلال توفير العملة الصعبة، حيث يضم نسبة كبيرة من الصناعات الموجهة للتصدير.

وشدد على أهمية تخصيص جزء أكبر من الغاز الطبيعي للصناعات الكيماوية لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، خاصة أن الغاز الطبيعي للصناعة يعد قاطره للتنمية.



كما دعا إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.

شارك في الجلسة كل من المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول، المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، المهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.