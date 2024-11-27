تواريخ هامة بقضية ميار الببلاوى والداعية محمد أبو بكر بعد حكم الحبس والغرامة

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنح الاقتصادية، كلمة النهاية فى واقعة تبادل الفنانة ميار الببلاوي والداعية محمد أبو بكر السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد حكم الحبس شهرين للداعية وتغريم الفنانة 50 ألف جنيه.

توجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها:

ــ "20 سبتمبر 2024"، محكمة الاستئناف تحدد أولى جلسات محاكمة الداعية والفنانة بتهمة تبادل السب والقذف.

ــ "20 أكتوبر 2024"، ويشير لتاريخ نظر أولى جلسات الدعوى.

ــ "24 نوفمبر 2024"، ويشير لتاريخ الحكم على الداعية بالحبس شهرين وغرامة 20 الف جنيه وتغريم الفنانة 50 ألف جنيه.

ــ "9 يناير 2025"، ويشير لتاريخ نظر استئناف الداعية على حكم حبسه.

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوى، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصى المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصرى بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.