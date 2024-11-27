بعد اتهامها بإثارة البلبلة.. إخلاء سبيل طبيبة كفر الدوار بكفالة 10 آلاف جنيه

البحيرة -ناصر جودة

قررت محكمة كفر الدوار بالبحيرة، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، المعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديوهات عبر حسابها الشخصي، تحدثت خلالها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، ما أثارت جدلًا واسعاً في المجتمع المصرى.

وشهدت جلسة تجديد اليوم حضور مينا شكري، محامي ممثلاً عن نقابة الأطباء، بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الدكتورة وسام شعيب، كل من محمد الشربيني، هيثم عبد العزيز، أسامة العريان، كما حضر الدكتور مصطفي درويش، زوج الدكتورة وسام شعيب.

وكانت جهات التحقيق قد قررت فى وقت سابق حبس الدكتورة وسام شعيب، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، كما طلبت جهات التحقيق من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

ووجهت جهات التحقيق ثلاث تهم للدكتورة وسام شعيب، وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصرى.