القومى للبحوث يعقد المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف من 2-6 ديسمبر

محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس للنمذجة الجزيئية والأطياف وذلك في رحاب مدينة دهب وبرعاية الدكتور فجر عبدالجواد -القائم بعمل رئيس المركز ، وبرئاسة الدكتور مدحت إبراهيم عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق، ويعقد هذا العام المؤتمر عن طريق المزج بين حضور الباحثين بمدينة دهب وأيضا بإستخدام تطبيق الزووم للمشاركة عن بعد،

صرح الدكتور مدحت ابراهيم- رئيس المؤتمر- يشارك في مؤتمر هذا العام كوكبة من الباحثين المصريين والأجانب من روسيا وايطاليا وامريكا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والمكسيك والبرازيل والسعودية وتونس والهند وفلسطين بالإضافة إلي باحثين من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية.



جدير بالذكر أن عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر تبلغ 94 بحثا تتضمن عرضا وافيا لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، كما سيتم إلقاء 9 محاضرات لعدد من كبار المتخصصين في مجال الأطياف في مصر والعالم.



ويهدف المؤتمر إلي مد جسور التعاون بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين، كما سيتم التركيز علي الجانب التطبيقي.



ومن أهم محاور المؤتمر عرض تقنيات مبتكرة لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية في التعرف علي المواد الذكية وتطبيقاتها المختلفة، بالإضافة إلي الأطياف الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون علي السواء.



ولأول مرة تعرض البروفسير سلطانة نهار- الاستاذ بجامعة اوهايو بالولايات المتحده الامريكية، ورئيس الجمعية الدولية للمرأه المسلمة في العلوم، ثمانية جوائز لأفضل باحثين في المؤتمر كما يجري الترتيب لأن تكون هذه الجوائز سنوية لتكريم شباب الباحثين وتشجيعهم علي ثقافة الابتكار والإرتفاع بجودة البحث العلمي .