المركز القومي للبحوث يعقد المؤتمر الخامس في مجال الميكروبات الطبيعية

محمد صبحى

ينظم المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المؤسسة المصرية لعلوم الميكروبيوم وتطبيقاتها بتنظيم مؤتمر تحت عنوان "المؤتمر المصري الدولي الخامس للميكروبيوم والميكروبيوتا في الصحة والمرض"، تحت رعاية كل من الدكتورة فجر عبد الجواد – القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث - والدكتورة جينا الفقى – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرئاسة الدكتو نهلة منصور- أستاذة علم الأحياء الجزيئي الميكروبي بمعهد الصناعات الصيدلية والدوائية، المركز القومي وأيضا الدكتور رامي عزيز، ، رئيس مختبرات أبحاث العلوم البيولوجية، MARC، مصر وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة

يعقد المؤتمر في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث يومي 20 و21 نوفمبر 2024.



ويهدف إلى التعريف بعلوم الميكروبيوم وتطبيقاتها ويتناول كل ما هو حديث في مجال الميكروبات الطبيعية وجيناتها والدور الذي تشكله في حالة العائل سواء في الصحة أو المرض حيث أصبح هناك اهتمام متزايد على مستوى العالم بهذا المجال لما له من دور مباشر في الشفاء من أمراض عديدة مثل السرطان والسمنة والقولون العصبي حتى المخ والحالة المزاجية للإنسان.



ويستهدف تجميع القطاعات الأكاديمية والصناعية لتسليط الضوء على أهمية دور الأحياء المجهرية المتعايشة مع الأنسان أو الحيوان عن طريق لفت الانتباه ورفع الوعي حول هذا المجال المتعدد التخصصات، وكيفية الحفاظ على الميكروبيوتا الطبيعية وتنميتها المستدامة.



جدير بالذكر أنه يشارك في هذا المؤتمر لفيف من العلماء المصريين ونظرائهم من العديد من الدول الرائدة في بحوث الميكروبيوتا والميكروبيوم في كل من المجالات الصيدلية والطبية والبيطرية والتغذية وذلك لتبادل الخبرات والتعريف بأحدث الأبحاث والتقنيات وإتاحة الفرص للتعاون بينهم في هذا المجال.

وتشارك عدة دول في المؤتمر وهى: قطر – انجلترا – أمريكا – إيطاليا- ألمانيا كما تشارك عدة جهات من مصر منها : المركز القومي للبحوث، مدينة زويل، معهد السادات للبحوث الوراثية، مركز البحوث الزراعية، جامعات القاهرة وعين شمس وبنى سويف والمنصورة والمنوفية وبدر وقناة السويس والجامعة الأمريكية في القاهرة .